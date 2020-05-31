Поїздки в проблемні регіони можуть відновити, але з обмеженнями

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

У проблемних регіонах можуть ввести обмеження на кількість місць у транспорті

В Україні з 1 червня в рамках третього етапу ослаблення карантину планують відновити міжобласне транспортне сполучення. При цьому в регіонах, які не відповідають критерію ослаблення, відновлення транспортних перевезень можливо з обмеженнями.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про міжобласне сполучення, то ті області, які не переходять на інший етап і не відповідають критеріям - у них зростає кількість захворювання, таке сполучення може відбуватися з певними обмеженнями", - сказав Степанов.

Зокрема, за його словами, у транспорті можливо заповнення лише 50% всіх місць. Також усі пасажири повинні перебувати в масках. У разі загострення ситуації в регіоні обласна комісія може прийняти рішення тимчасово призупинити міжобласне сполучення.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні відновлюють залізничні пасажирські перевезення.

Також повідомлялося, що з 1 червня в рамках ослаблення карантину в Україні дозволять роботу басейнів, при цьому будуть діяти певні обмеження.

Крім цього, відновлюють роботу фітнес-зали та освітні установи.

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Автор: Игорь Литвиненко