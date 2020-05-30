Стартував продаж квитків на поїзди західного напрямку: список

Фото: "Укрзалізниця" запускає поїзди на захід України (РБК-Україна)

З 4 червня поїзди підуть до Ужгорода, Хмельницького, Івано-Франківська та Ковеля

Сьогодні, 30 травня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди західного напрямку. Станом на сьогодні, загалом українці можуть придбати проїзні документи на 35 поїздів далекого прямування.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні відкривається продаж квитків 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсування з 4 червня. Квитки можна придбати на наступні поїзди:

№ 1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних);

№ 7/8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

№ 749/750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

№ 29/30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№ 98/97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних);

№ 772/771 Хмельницький-Київ (щодня, з 4 червня)

Фото: список поїздів західного напрямку (t.me/UkrzalInfo)

З урахуванням цих на сьогодні відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого прямування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через карантинні обмеження квитки можна придбати тільки на половину місць вагонів "Інтерсіті", купе і СВ; при цьому пасажири будуть проходити перевірку температури тіла і мають носити маски.

Крім того, повідомлялося, що з 1 червня почнуть поступово відновлювати приміське залізничне сполучення, заплановано запуск понад 200 електричок у десяти областях.

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Автор: РБК-Україна