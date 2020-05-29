МОЗ не рекомендує виходити на роботу людям за 60, але є винятки

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Вихід на роботу дозволений співробітникам органів влади і критичної інфраструктури

Міністерство охорони здоров'я не рекомендує виходити на роботу на час карантину людям старше 60 років. При цьому в міністерстві назвали винятки, які дозволяють вихід на роботу людям з групи ризику.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на роботу можуть виходити ті люди з групи ризику, які задіяні в органах влади, а також в об'єкти критичної інфраструктури.

"В постанові уряду чітко визначено хто підлягає обов'язковій самоізоляції. В тому числі і люди з групи ризику - люди старше 60 років. Там є винятки. Вони стосуються людей, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури, яка працює в послугах життєзабезпечення нашого населення - водопостачання, енергетика, хімічна галузь тощо. Всі ці люди можуть працювати і не перебувати в режимі самоізоляції. Всі інші люди, особливо пенсіонери, повинні перебувати на самоізоляції", - повідомив Степанов.

Зазначимо, у раніше Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до 22 червня з ослабленнями.

В рамках третього етапу ослаблення карантину з 1 червня в Україні відновлять роботу фітнес-зали та освітні установи.

Також з 1 червня буде відновлено залізничне сполучення в 6 областях.

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Автор: Игорь Литвиненко