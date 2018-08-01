У Мін’юсті уточнили деталі тимчасового виїзду дитини за кордон

Новий закон щодо посилення права дитини на належне утримання вступить в силу 29 серпня

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко повідомила, як за новим законом №8296 щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, ухваленим 3 липня Верховною радою України (ВРУ), зміняться правила виїзду дитини віком до 16 років за кордон без згоди другого з батьків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства юстиції України.

Як зазначається, закон вступить в силу 29 серпня.

Так, Глущенко нагадала, що той з батьків, з ким проживає дитина, і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним. Таке рішення слід буде показати прикордонникам при виїзді.

"Один з батьків, який вивозить дитину, обов’язково має повідомити про виїзд рекомендованим листом другого з батьків, у разі наявності інформації про місце проживання другого з батьків, якщо той не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує батьківські обов’язки", - зазначила замміністра юстиції.

При цьому, згідно із законом, на термін більше одного місяця можна виїхати без згоди другого з батьків, якщо, по-перше, останній має заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує у сумі сплати аліментів за 4 місяці та 3 місяці, якщо дитина є тяжкохворою або дитиною з інвалідністю (у цьому випадку ще потрібно мати довідку, що підтверджує хворобу чи інвалідність), та, по-друге, необхідно пред'явити довідку, видану органом ДВС чи приватним виконавцем, про наявність заборгованості зі сплати аліментів (якщо сукупний розмір перевищує суму відповідних платежів за 4 та 3 місяці відповідно).

У всіх інших випадках нотаріально посвідчена згода необхідна.

"При цьому, якщо, наприклад, батько дитини іноземець або не має громадянства і відсутній у пункті пропуску, його нотаріальна згода, як і раніше, не потрібна", - додала Глущенко.

Разом з тим, якщо немає нотаріально посвідченої згоди батька, а при розлученні питання щодо визначення місця проживання дитини не вирішувалося, потрібно звернутися до органів опіки та піклування або до суду для отримання рішення про визначення місця проживання дитини.

Глущенко також розповіла, як діяти у разі, якщо один із батьків не дає дозвіл на виїзд дитини.

"Також існують випадки, коли один з батьків відмовляється давати згоду на виїзд дитини за кордон строком більше місяця, при цьому він справно сплачує аліменти. У такій ситуації один з батьків може отримати одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди та супроводу батька. Для цього потрібно звернутися до суду. З 29 серпня такі справи розглядатимуть не довше 2 місяців", - уточнила вона.

Варто також зазначити, що той з батьків, хто проживає окремо від дитини, також має можливість вивезти дитину за кордон (незважаючи на те, на який термін), якщо не має заборгованостей з аліментів та отримав нотаріально посвідчену згоду того з батьків, з ким проживає дитина.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, нардепи підтримали у другому читанні законопроект №8296 щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Зокрема, законом передбачені особливості впливу на боржників, котрі мають заборгованість зі сплати аліментів для утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що невчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

25 липня президент України Петро Порошенко підписав зазначений законопроект.