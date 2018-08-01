В Минюсте уточнили детали временного выезда ребенка за границу

Новый закон об усилении права ребенка на надлежащее содержание вступит в силу 29 августа

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, как согласно новому закону №8296 относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, принятому 3 июля Верховной радой Украины (ВРУ), изменятся правила выезда ребенка в возрасте до 16 лет за границу без согласия второго родителя. Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства юстиции Украины.

Как отмечается, закон вступит в силу 29 августа.

Так, Глущенко напомнила, что тот из родителей, с кем проживает ребенок, и не препятствует другому родителю видеться с ребенком, сможет уехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого, если есть решение суда или органа опеки и попечительства, которым подтверждено, что ребенок проживает с ним. Такое решение нужно будет показать пограничникам при выезде.

"Один из родителей, который вывозит ребенка, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом второго из родителей, в случае наличия информации о месте жительства второго родителя, если тот не уклоняется от уплаты алиментов и должным образом выполняет родительские обязанности", - отметила замминистра юстиции.

При этом, согласно закону, на срок более одного месяца можно выехать без согласия второго из родителей, если, во-первых, последний имеет задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает в сумме уплаты алиментов за 4 месяца и 3 месяца, если ребенок является тяжелобольным или ребенком с инвалидностью (в этом случае еще нужно иметь справку, подтверждающую болезнь или инвалидность), и, во-вторых, необходимо предьявить справку, выданную органом ГИС или частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов (если совокупный размер превышает сумму соответствующих платежей за 4 и 3 месяца соответственно)

Во всех других случаях нотариально удостоверенное согласие необходимо.

"При этом, если, например, отец ребенка иностранец или не имеет гражданства и отсутствует в пункте пропуска, его нотариальное согласие, как и раньше, не нужно", - добавила Глущенко.

Вместе с тем, если нет нотариально удостоверенного согласия отца, а при разводе вопрос об определении места проживания ребенка не решался, нужно обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для получения решения об определении места жительства ребенка.

Глущенко также рассказала, как действовать в случае, если один из родителей не дает разрешение на выезд ребенка.

"Также существуют случаи, когда один из родителей отказывается давать согласие на выезд ребенка за границу сроком более месяца, при этом он исправно платит алименты. В такой ситуации один из родителей может получить одноразовый временное разрешение на выезд малолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца. Для этого нужно обратиться в суд. С 29 августа такие дела будут рассматривать не дольше 2 месяцев", - уточнила она.

Стоит также отметить, что тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, также имеет возможность вывезти ребенка за границу (несмотря на то, на какой срок), если не имеет задолженностей по алиментам и получил нотариально удостоверенное согласие того из родителей, с кем проживает ребенок.

Напомним, как писало РБК-Украина, нардепы поддержали во втором чтении законопроект №8296 относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

В частности, законом предусмотрены особенности воздействия на должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, которые имеют определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей из этой уязвимой категории.

25 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указанный законопроект.