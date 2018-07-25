Споживання газу в Хмельницькій області в першому півріччі зменшилося на 3%

ПАТ "Хмельницькгаз" недоотримало понад 11 млн гривень запланованої тарифної виручки

За 6 місяців 2018 року загальний обсяг споживання природного газу у Хмельницькій області склав 377 млн куб. м, що на 3,4 % менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Промислові споживачі та населення зменшили використання енергоносія відповідно на 9% та 6%. Споживачі ж бюджетної сфери неістотно збільшили використання газу на 1%. В результаті ПАТ "Хмельницькгаз" недоотримало понад 11 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування і модернізації газових мереж.

"Тарифна виручка компанії зменшується разом з обсягами споживання Тому, ми не маємо змоги в повній мірі реалізовувати Інвестиційну програму, закупляти необхідну техніку чи матеріали", - говорить технічний директор "Хмельницькгазу" Олександр Лоб. - За півроку на виконання Інвестпрограми маємо лише 30% фінансування необхідних запланованих заходів".

Тому ПАТ "Хмельницькгаз" вимушено відкладає першочергові роботи на осінній або навіть зимовий періоди. Зараз ПАТ "Хмельницькгаз" отримує лише 71 коп. з ПДВ за розподіл одного кубометра природного газу.

За рахунок цих коштів проводиться модернізація та капітальний ремонт газових мереж та споруд на них, забезпечується функціонування аварійно-диспетчерської служби, Центрів обслуговування клієнтів, здійснюються ремонти та повірка лічильників, виплачується заробітна плата тощо. Тільки в 2017 році збитки підприємства від здійснення діяльності по розподілу природного газу склали 24,3 млн гривень.