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У Мін'юсті заперечили заяви про зіпсовані продукти в одеській колонії

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 22:50
У Мін'юсті заперечили заяви про зіпсовані продукти в одеській колонії
Фото: поліція біля одеської колонії (dumskaya.net)

Мінюст визнає проблеми із утриманням ув'язнених, проте спростовує дані про зіпсовані продукти харування

У Міністерстві юстиції України спростовують інформацію про жахливі умови утримання ув'язнених та зіпсовані продукти харчування у виправній колонії Одеси, де нещодавно стався бунт. Як інформує РБК-Україна, про це на своїй сторінці  у Facebook написав заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

За його словами, пояснення арештантами бунту з причини жахливої їжі є надуманими. При цьому, як зауважує Чернишов, у міністерстві усвідомлюють недосконалість системи харчування та умов утримання у виправних установах.

"Міністерство юстиції докладає титанічних зусиль, аби переконати колег по уряду, народних депутатів збільшити фінансування системи, зокрема й на харчування. Ідеальним варіантом було б віддати питання харчування на аутсорсинг, мінімізуючи при цьому низку корупційних ризиків. При цьому, слід зазначити, що витрати бюджету зростуть в декілька разів", - зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, що своїми діями арештанти призвели до того, що подальше функціонування виправної установи у нормальному режимі фактично неможливе.

 

Фото: колонія (facebook.com/DenysChernyshov)

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх уже звільнили.

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