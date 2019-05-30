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В Минюсте опровергли заявления об испорченных продуктах в одесской колонии

Новости » Общество    30.05.2019 - 22:50
В Минюсте опровергли заявления об испорченных продуктах в одесской колонии
Фото: полиция у одесской колонии (dumskaya.net)

Минюст признает проблемы с содержанием заключенных, однако опровергает данные об испорченных продуктах питания

В Министерстве юстиции Украины опровергают информацию об ужасных условиях содержания заключенных и испорченных продуктах питания в исправительной колонии Одессы, где недавно произошел бунт. Как информирует РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, объяснение арестантами бунта по причине ужасной пищи являются надуманными. При этом, как отмечает Чернышев, в министерстве осознают несовершенство системы питания и условий содержания в исправительных учреждениях.

"Министерство юстиции прилагает титанические усилия, чтобы убедить коллег по правительству, народных депутатов увеличить финансирование системы, в том числе и на питание. Идеальным вариантом было бы отдать вопрос питания на аутсорсинг, минимизируя при этом ряд коррупционных рисков. При этом, следует отметить, что расходы бюджета возрастут в несколько раз", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что своими действиями заключенные привели к тому, что дальнейшее функционирование исправительного учреждения в нормальном режиме фактически невозможно.

 

Фото: колония (facebook.com/DenysChernyshov)

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже уволили.

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