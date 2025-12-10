Минюст США обвинил украинку в кибератаках по заказу российской разведки

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против украинки, которую подозревают в поддержке кибератак против критической инфраструктуры по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что 33-летнюю Викторию Дубранову обвиняют в связях с группой, спонсируемой Москвой. Дубранова была экстрадирована в США в начале этого года за вероятную поддержку российской хакерской группы. Она не признала себя виновной в обоих случаях.

"Сегодняшние действия демонстрируют стремление министерства препятствовать злонамеренной киберактивности РФ, независимо от того, осуществляется ли она непосредственно государственными субъектами или их преступными посредниками", - заявил помощник генпрокурора США Джон Айзенберг.

По данным Министерства юстиции, обе группы, в сотрудничестве с которыми обвиняется Дубранова, CyberArmyofRussia_Reborn (CARR) и NoName057(16), имеют тесные связи с российским правительством.

В заявлении говорится о том, что CARR была основана, финансируемая и управляемая Главным управлением разведки Вооруженных сил РФ. Группа взяла на себя ответственность за сотни кибератак по всему миру, включая атаки на критическую инфраструктуру в Соединенных Штатах.

"ГРУ все чаще обращается к добровольным сообщникам, чтобы скрыть собственную причастность к дестабилизирующим физическим и кибератакам в Европе и США", - сказал Джон Халтквист, главный аналитик Группы разведки угроз Google.

Что известно о хакерских группах

В заявлении Министерства юстиции говорится, что CARR атаковала мясоперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе, а также избирательную инфраструктуру США и веб-сайты американских органов регулирования ядерной энергетики.

Также утверждается, что NoName - это санкционированный РФ проект, который взял на себя ответственность за сотни кибератак. По данным американского агентства, среди его жертв - государственные учреждения, финансовые учреждения и критически важная инфраструктура, такая как общественные железные дороги и порты.

В случае признания виновной Дубрановой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 27 лет. Госдепартамент США предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о лицах, связанных с CARR и NoName.