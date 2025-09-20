ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кибератака вызвала сбои в аэропортах Европы: возможны задержки рейсов

Брюссель, Суббота 20 сентября 2025 11:24
UA EN RU
Кибератака вызвала сбои в аэропортах Европы: возможны задержки рейсов Фото: хакеры нарушили работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Кибератака нарушила работу аэропортов в ряде городов Европы в субботу, 20 сентября. Пассажиров предупреждают о возможных задержках и отмене рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что хакеры атаковали поставщика услуг автоматических систем регистрации и посадки в аэропортах Европы. Кибератака повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.

В берлинском аэропорту отметили, что из-за вывода из строя автоматизированных систем проводить регистрацию и посадку можно только вручную.

"Это имеет значительное влияние на расписание полетов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - говорится в заявлении.

А в лондонском аэропорту "Хитроу" предупредили о задержках, вызванных "технической проблемой" у стороннего поставщика. В аэропорту Берлина заявили, что работают над быстрым решением "технической проблемы у поставщика системы, работающей по всей Европе", которая вызвала более длительное время ожидания на регистрацию.

Пассажирам, рейс которых запланирован на 20 сентября, посоветовали подтвердить свое путешествие у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

Напомним, в июле в британском аэропорту "Лондон Саутенд" разбился самолет. Как известно, это был небольшой бизнес-джет, который летел в Нидерланды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брюссель Лондон Берлин Кибератака Аэропорт
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город