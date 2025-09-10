В Чехии заявили о кибератаках России перед парламентскими выборами

Накануне парламентских выборов в Чехии спецслужбы фиксируют рост кибератак и дезинформации со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В Чехии усиливается обеспокоенность попытками России вмешаться в предстоящие парламентские выборы, запланированные на 3-4 октября. Чешские спецслужбы предупреждают, что Москва активно использует гибридные методы давления - от кибератак до распространения дезинформации, чтобы дестабилизировать ситуацию и снизить доверие граждан к государственным институтам.

Директор Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что "Россия является самой серьезной угрозой для безопасности страны". По его словам, главная цель Кремля - подорвать веру в демократические механизмы, право и членство Чехии в ЕС и НАТО.

В июле 2025 года BIS зафиксировала масштабные кибератаки на государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры. Параллельно российская пропаганда активно распространяет фейки, поддерживая политические силы, выступающие против евроинтеграции или помощи Украине.

Еще в 2024 году чешские спецслужбы разоблачили сеть Voice of Europe, через которую Москва финансировала пророссийских политиков и транслировала антиукраинские нарративы. Деятельность этой структуры была официально прекращена решением правительства.

Аналогичные схемы Кремль использует и в Молдове, где 28 сентября также состоятся выборы. По данным Центра противодействия дезинформации, российские власти синхронизируют действия своих официальных лиц с пророссийскими медиа и политиками, параллельно ведя информационные кампании в соцсетях. Цель этих операций - сорвать европейский курс страны и усилить влияние Москвы.