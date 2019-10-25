ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перевірка розслідування Мюллера по РФ придбала статус кримінальної справи

Новини » Політика    25.10.2019 - 08:40
Перевірка розслідування Мюллера по РФ придбала статус кримінальної справи
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

У США ведуть розслідування з парою відставних агентів ФБР

Перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох обізнаних джерел видання.

Наголошується, що даний крок дозволить прокурору штату Коннектикут Джону Дарему, керівного процесом, викликати свідків в суд для дачі показань і вимагати документи. Крім того, він зможе зібрати велике журі і висувати звинувачення.

Кримінальна справа, ймовірно, може спровокувати певну стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп використовує Мін'юст для переслідування своїх передбачуваних ворогів, зазначає газета.

Як повідомляється, Дарем веде розслідування з довіреним помічником Норою Даннехи і парою відставних агентів ФБР. Інші прокурори також допомагають, додали вони.

Нагадаємо, влітку Мюллер виступив на слуханнях у комітеті з питань правосуддя, де заявив, що президенту США Дональду Трампу можна буде висунути звинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Крім того, директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей переконаний, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.

Сенатор США вніс резолюцію проти імпічменту Трампа Білий дім вирішив відмовитися від передплати газет, які критикують Трампа
Новини України мюллерСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся