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Мін'юст США зобов'язали надати Конгресу всі матеріали доповіді Мюллера щодо РФ

Новини » Політика    26.10.2019 - 00:41
Мін'юст США зобов'язали надати Конгресу всі матеріали доповіді Мюллера щодо РФ
Фото: екс-спецпрокурор Роберт Мюллер (The White House)

У США рішення федерального судді називають подвійною перемогою демократів

У Сполучених Штатах федеральний суддя Берил Хоуэл ухвалила в п'ятницю, 25 жовтня, що Міністерство юстиції країни має передати до 30 жовтня юридичного комітету Палати представників Конгресу всі документи розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року без вилучень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Надати до 30 жовтня всі матеріали доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера з розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, які були відредаговані", - йдеться в рішенні судді.

Видання називає це рішення "подвійною перемогою для спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка означає, що розпочате демократами розслідування справи про імпічмент дійсно, незважаючи на те, що палата офіційно не голосувала за його проведення".

Також зазначається, що своїм рішенням Хоуелл відкинула доводи Мін'юсту і законодавців-республіканців про необхідність спочатку провести офіційне голосування.

Також, раніше з'явилася інформація, що перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи.

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