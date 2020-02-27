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Мінветеранів: 65 звільнених з полону українців отримають по 100 тис. гривень

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 14:58
Мінветеранів: 65 звільнених з полону українців отримають по 100 тис. гривень
Фото: Оксана Коляда (facebook.com)

Матеріальну допомогу обіцяють виплатити вже на початку наступного тижня

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України надало 65 українцям, звільненим із полону, статус осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Їм обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги, йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну.

Як зазначається, рішення було ухвалено в ході засідання Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка створена при Мінветеранів.

"Сьогодні такий статус отримали 65 осіб з числа тих, які були звільнені 29 грудня 2019 року. Вже на початку наступного тижня вони отримають фінансову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень", - розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Комісія розглянула пакети документів та прийняла рішення щодо надання статусу 57 цивільним особам та 10 військовослужбовцям.

Раніше в Мінветеранів вже анонсували виплати звільненим із полону українцям.

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