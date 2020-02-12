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Добровольцям в АТО спростили отримання статусу учасника бойових дій

Новини » Політика     12.02.2020 - 12:25
Добровольцям в АТО спростили отримання статусу учасника бойових дій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Добровольцям не потрібно буде через суд доводити участь в АТО

Кабінет міністрів України спростив отримання статусу учасника бойових дій для добровольців в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.

"До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході. Чому цей статус важливий? Це відновлення справедливості", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що добровольці будуть мати пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальній і професійній адаптації після повернення з військової служби.


Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в кінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання статусу УБД добровольцям.

У жовтні минулого року він схвалив закон про штрафи за відмову в пільговому проїзді для учасників бойових дій. Зокрема, відмова загрожує штрафом у розмірі 850 гривень.

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