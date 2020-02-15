Бойовики на Донбасі незаконно утримують 200 українців

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Понад 100 українців і кримських татар утримують в окупованому Криму і в Росії

Понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський заявив, що тенденцію до взаємного звільнення полонених слід продовжувати заради певної мети - звільнення за формулою "всіх на всіх".

"Ми не можемо зупинятися, поки більше 200 українців досі містяться в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. А понад 100 українців і кримських татар містяться в Криму і на території РФ", - заявив президент.

За його словами, українська сторона веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

"Ми домовилися про два великі треки обміну. ​​Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що буде кілька обмінів полоненими. Зеленський зазначив, що українська сторона довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.