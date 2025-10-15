Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ

Армия РФ продолжает нести потери на украинском фронте. За последние сутки украинские защитники уничтожили сотни вражеских военнослужащих и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По обновленным данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится с 24 февраля 2022 года, общие потери противника достигли около 1 126 220 человек, увеличившись за сутки 15 октября на 1070.

Кроме живой силы, противник теряет значительное количество техники. Так, уничтожено 11 259 танков, 23 347 боевых бронированных машин, а также 33 671 артиллерийская система, из которых 43 были выведены из строя за последние сутки.

Уничтоженные беспилотники и артиллерия

Наиболее ощутимые потери российская армия несет в сфере беспилотной разведки и атакующих дронов. По состоянию на 15 октября 2025 года уничтожено уже 70 021 БПЛА оперативно-тактического уровня, из них 389 — за последние сутки.

Также вражеские войска потеряли 1 520 реактивных систем залпового огня, 1 227 средств ПВО и 3 859 крылатых ракет, применяемых для атак по украинской инфраструктуре.

Удары по технике и транспорту

Среди уничтоженной техники — 64 329 единиц автомобильного транспорта и топливных цистерн, а также 3 977 единиц специального оборудования. Потери флота остаются стабильными: уничтожено 28 кораблей и катеров и 1 подводная лодка.

Украинская армия продолжает наносить удары по позициям противника, сохраняя динамику по всем направлениям фронта.