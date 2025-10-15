Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ
Армия РФ продолжает нести потери на украинском фронте. За последние сутки украинские защитники уничтожили сотни вражеских военнослужащих и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По обновленным данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится с 24 февраля 2022 года, общие потери противника достигли около 1 126 220 человек, увеличившись за сутки 15 октября на 1070.
Кроме живой силы, противник теряет значительное количество техники. Так, уничтожено 11 259 танков, 23 347 боевых бронированных машин, а также 33 671 артиллерийская система, из которых 43 были выведены из строя за последние сутки.
Уничтоженные беспилотники и артиллерия
Наиболее ощутимые потери российская армия несет в сфере беспилотной разведки и атакующих дронов. По состоянию на 15 октября 2025 года уничтожено уже 70 021 БПЛА оперативно-тактического уровня, из них 389 — за последние сутки.
Также вражеские войска потеряли 1 520 реактивных систем залпового огня, 1 227 средств ПВО и 3 859 крылатых ракет, применяемых для атак по украинской инфраструктуре.
Удары по технике и транспорту
Среди уничтоженной техники — 64 329 единиц автомобильного транспорта и топливных цистерн, а также 3 977 единиц специального оборудования. Потери флота остаются стабильными: уничтожено 28 кораблей и катеров и 1 подводная лодка.
Украинская армия продолжает наносить удары по позициям противника, сохраняя динамику по всем направлениям фронта.
Напомним, что за последние полгода Великобритания передала Украине более 85 тысяч военных беспилотников, что стало возможным благодаря увеличению производства британских оборонных предприятий и позволило ускорить снабжение украинских сил на фронте.
Отметим, что украинские Силы обороны продолжают удерживать свои позиции по всей линии фронта, несмотря на активные боевые действия, интенсивные обстрелы и регулярные авиаудары противника на нескольких направлениях.