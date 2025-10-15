ua en ru
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ

Україна, Середа 15 жовтня 2025 07:47
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ станом на 15 жовтня (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасія

Армія РФ продовжує зазнавати втрат на українському фронті. За останню добу українські захисники знищили сотні ворожих військовослужбовців і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що триває з 24 лютого 2022 року, загальні втрати противника сягнули близько 1 126 220 осіб, збільшившись за добу 15 жовтня на 1070.

Окрім живої сили, противник втрачає значну кількість техніки. Так, знищено 11 259 танків, 23 347 бойових броньованих машин, а також 33 671 артилерійська система, з яких 43 були виведені з ладу за останню добу.

Знищені безпілотники та артилерія

Найвідчутніших втрат російська армія зазнає у сфері безпілотної розвідки та атакувальних дронів. Станом на 15 жовтня 2025 року знищено вже 70 021 БПЛА оперативно-тактичного рівня, з них 389 - за останню добу.

Також ворожі війська втратили 1 520 реактивних систем залпового вогню, 1 227 засобів ППО та 3 859 крилатих ракет, що застосовуються для атак по українській інфраструктурі.

Удари по техніці та транспорту

Серед знищеної техніки - 64 329 одиниць автомобільного транспорту і паливних цистерн, а також 3 977 одиниць спеціального обладнання. Втрати флоту залишаються стабільними: знищено 28 кораблів і катерів та 1 підводний човен.

Українська армія продовжує завдавати ударів по позиціях противника, зберігаючи динаміку на всіх напрямках фронту.

Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ

Нагадаємо, що за останні півроку Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч військових безпілотників, що стало можливим завдяки збільшенню виробництва британських оборонних підприємств і дало змогу прискорити постачання українських сил на фронті.

Зазначимо, що українські Сили оборони продовжують утримувати свої позиції по всій лінії фронту, попри активні бойові дії, інтенсивні обстріли та регулярні авіаудари противника на кількох напрямках.

