Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ

Армія РФ продовжує зазнавати втрат на українському фронті. За останню добу українські захисники знищили сотні ворожих військовослужбовців і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що триває з 24 лютого 2022 року, загальні втрати противника сягнули близько 1 126 220 осіб, збільшившись за добу 15 жовтня на 1070.

Окрім живої сили, противник втрачає значну кількість техніки. Так, знищено 11 259 танків, 23 347 бойових броньованих машин, а також 33 671 артилерійська система, з яких 43 були виведені з ладу за останню добу.

Знищені безпілотники та артилерія

Найвідчутніших втрат російська армія зазнає у сфері безпілотної розвідки та атакувальних дронів. Станом на 15 жовтня 2025 року знищено вже 70 021 БПЛА оперативно-тактичного рівня, з них 389 - за останню добу.

Також ворожі війська втратили 1 520 реактивних систем залпового вогню, 1 227 засобів ППО та 3 859 крилатих ракет, що застосовуються для атак по українській інфраструктурі.

Удари по техніці та транспорту

Серед знищеної техніки - 64 329 одиниць автомобільного транспорту і паливних цистерн, а також 3 977 одиниць спеціального обладнання. Втрати флоту залишаються стабільними: знищено 28 кораблів і катерів та 1 підводний човен.

Українська армія продовжує завдавати ударів по позиціях противника, зберігаючи динаміку на всіх напрямках фронту.