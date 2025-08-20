Подняли в воздух россиян: "Спартан" показал, как уничтожил склады боекомплекта и укрытия

"Спартан" уничтожили россиян на Покровском направлении. Воины бригады показали, как нанесли удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения НГУ"Спартан".

Воины бригады "Спартан" обнаружили укрытия и склады боекомплекта противника на Покровском направлении. По целям отработали операторы БпЛА, в результате чего склады и укрытия были уничтожены. Один из россиян пытался потушить пожар тряпкой и спрятаться под ней, однако тщетно - взрывы были зрелищными, а пожар продолжался долго.