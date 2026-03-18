Минус заводы: Силы обороны Украины поразили два важных авиапредприятия в России
Силы обороны Украины 16 и 17 марта поразили два важных предприятия российской "оборонки". Речь идет о заводе "Авиастар" в Ульяновской области РФ и авиаремонтном заводе в городе Старая Русса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный Штаб и Силы беспилотных систем ВСУ.
Так, Силы обороны атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ. Он обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживает Ан-124 "Руслан", которые еще остались у россиян.
"По предварительной информации, поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сказано в сообщении.
Также операторы СБС поразили 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе Новгородской области РФ. Это предприятие занимается восстановлением российской авиации.
"Это уникальный для РФ объект с полным циклом ремонта и модернизации тяжелых транспортных самолетов, в частности Ил-76, Ил-78, Л-410, а также авиационных двигателей типа Д-30КП, АИ-20 и других агрегатов", - говорится в сообщении СБС.
Завод, который имеет собственный аэродром, инфраструктуру и автономный в выполнении работ, участвует в выполнении государственного оборонного заказа для российских оккупантов и привлечен к экспортным контрактам и "программам импортозамещения"
"Поражение таких объектов напрямую влияет на возможности противника восстанавливать авиационную технику и поддерживать ее боевую готовность", - добавили в СБС.
Другие удары по россиянам
Напомним, что ночью 18 марта дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Донецке. В сети появилось видео.
16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удары по военным объектам оккупантов. Под поражение попали важные цели как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях - ЗРК, места сосредоточения, пункты управления БПЛА и прочее.
Перед тем подразделения Сил специальных операций поразили "Искандеры", из которых РФ планировала запустить ракеты по Украине. Также сообщалось, что украинские ракеты "Фламинго" нанесли удар по одной из крупнейших площадок хранения боеприпасов российской армии.