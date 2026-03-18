Мінус заводи: Сили оборони України уразили два важливі авіапідприємства в Росії

17:37 18.03.2026 Ср
Два російських підприємства, залучених до робіт над авіацією РФ, отримали сильні пошкодження
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: заводи обслуговують переважно важкі російські літаки (Getty Images)

Сили оборони України 16 та 17 березня уразили два важливі підприємства російської "оборонки". Мова йде про завод "Авіастар" в Ульянівській області РФ та авіаремонтний завод в місті Стара Русса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний Штаб та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Так, Сили оборони атакували авіабудівний завод “Авіастар” в Ульяновській області РФ. Він забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговує Ан-124 "Руслан", які ще залишилися у росіян.

"За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня. Масштаби завданих збитків уточнюються", - сказано у повідомленні.

Також оператори СБС уразили 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області РФ. Це підприємство займається відновленням російської авіації.

"Це унікальний для рф об’єкт із повним циклом ремонту та модернізації важких транспортних літаків, зокрема Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів типу Д-30КП, АІ-20 та інших агрегатів", - сказано у повідомленні СБС.

Завод, який має власний аеродром, інфраструктуру та автономний у виконанні робіт, бере участь у виконанні державного оборонного замовлення для російських окупантів та залучене до експортних контрактів і "програм імпортозаміщення"

"Ураження таких об’єктів напряму впливає на можливості противника відновлювати авіаційну техніку та підтримувати її бойову готовність", - додали в СБС.

Інші удари по росіянах

Нагадаємо, що вночі 18 березня далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку. В мережі з’явилось відео.

16 березня та в ніч на 17 березня Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах окупантів. Під ураження потрапили важливі цілі як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях - ЗРК, місця зосередження, пункти керування БПЛА та інше.

Перед тим підрозділи Сил спеціальних операцій уразили "Іскандери", з яких РФ планувала запустити ракети по Україні. Також повідомлялося, що українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.

Чи буде місія ЄС на "Дружбу": в МЗС дали чітку відповідь
