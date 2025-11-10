ua en ru
Самые ожесточенные бои - под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Понедельник 10 ноября 2025 23:10
Самые ожесточенные бои - под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 11 ноября произошло 156 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг совершил 128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Одно боевое столкновение не завершено.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Серебрянки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня состоялось 11 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 59 раз атаковал в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили все атаки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, из которых 66 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и 11 единиц специальной техники, поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и шесть единиц автомобильной техники противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки штурма позиций наших подразделений в направлении Антоновского моста.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 152 160 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1090 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 57 дронов и другую технику врага.

