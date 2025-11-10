Самые ожесточенные бои - под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 11 ноября произошло 156 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг совершил 128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Одно боевое столкновение не завершено.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Серебрянки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня состоялось 11 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 59 раз атаковал в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили все атаки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, из которых 66 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и 11 единиц специальной техники, поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и шесть единиц автомобильной техники противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки штурма позиций наших подразделений в направлении Антоновского моста.