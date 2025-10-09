RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Минус 60 оккупантов в день. Военные отчитались, как уничтожают россиян на Днепропетровщине

Иллюстративное фото: СИлы обороны наносят большие потери российскому агрессору (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В сентябре российские войска понесли существенные потери личного состава на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. У противника наблюдаются признаки истощения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 110-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Руководство бригады отчиталось о ситуации на участке на Новопавловском направлении, который она защищает.

По подтвержденным разведывательным данным, в сентябре общие безвозвратные потери подразделений 5-й армии РФ составили 1848 военнослужащих, из них 734 похоронены и исключены из списков воинских частей.

В бригаде отметили, что наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, которая действует непосредственно против 110 ОМБр и других подразделений:

  • Управление дивизии - 3 человека;
  • 114-й мотострелковый полк - 411 человек;
  • 143-й мотострелковый полк - 194 человека;
  • 218-й танковый полк - 168 человек;
  • 394-й мотострелковый полк - 431 человек;
  • 1171-й зенитно-ракетный полк - 1 человек;
  • 872-й саперный батальон - 2 человека;
  • 77-й отдельный разведывательный батальон - 5 человек.

"Итого - 1215 безвозвратных потерь только в пределах одной дивизии", - говорится в сообщении.

Аналитические выводы

В 100-й ОМБр также отметили, что 127-я мотострелковая дивизия является главной ударной силой противника на Новопавловском направлении. Именно ее подразделения несут основные потери - более 65% от общих потерь 5-й армии.

Больше всего потерь зафиксировано в 114-м и 394-м мотострелковых полках.

"Потери танкового полка (218-й полк - 168 человек) свидетельствуют о существенном ослаблении бронетанкового компонента. Это ограничивает возможности противника проводить штурмы с участием бронеподдержки", - отметили в бригаде.

Разведывательные, инженерные и подразделения противовоздушной обороны также понесли потери, что снижает эффективность координации и подготовки наступательных действий.

В целом противник демонстрирует тенденцию к истощению. Подразделения 127-й дивизии потеряли значительную часть личного состава, что заставляет командование пополнять их мобилизованными резервами, теряя качество и боеспособность.

"В целом, противник в лице преимущественно сил 127-й мотострелковой дивизии Российской Федерации - понес более 1200 безвозвратных потерь только за один месяц", - отмечается в сообщении.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

С начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновения. Враг больше всего давит на Силы обороны на Покровском Южно-Слобожанском и Александровском направлениях.

Общие потери россиян за минувшие сутки составили 1010 солдат. Военные ВСУ также уничтожили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, РСЗО, систему ПВО и 401 дрон агрессора.

Враг также атакует гражданские населенные пункты. Так, в Сумах вражеский беспилотник влетел в жилой дом, в месте прилета возник масштабный пожар.

Кроме того, агрессор повредил два предприятия ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине