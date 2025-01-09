Минус 50%. Рада хочет уменьшить штрафы для военнообязанных за необновление данных

Верховная Рада приняла за основу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно мобилизации. Военнообязанные, которые до сих пор не уточнили свои данные, смогут сделать это и заплатить штраф 8500 гривен через "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №12093 в первом чтении поддержал 231 депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные. Они должны были сделать это через "Резерв+", ЦНАП или в ТЦК.

Неуточнение персональных данных является административным правонарушением за которое предусмотрено административное взыскание - штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

"А значит на сегодняшний день, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране", - говорится в документе.

Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Предложенные проектом изменения предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 гривен) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через "Резерв+".

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан", - говорится в сообщении.

Обновление данных

Напомним, в мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, по которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней до 16 июля. Это можно было сделать в ТЦК или ЦНАПах, а также через приложение "Резерв +". По информации на начало июля 2024 года, данные обновили около 2,5 млн человек, в том числе 2 млн человек сделали это через "Резерв+".

Как заявил депутат Дмитрий Наталуха из фракции "Слуга народа" в июле 2024 года, в Украине насчитывалось около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, которые потенциально подлежат мобилизации.

Депутат предположил, что из этих 11,1 миллионов до 1,5 миллионов могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики к сожалению у нас в стране никто не ведет". "Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин", - заявил Наталуха и добавил, что из них, конечно часть уже служит, а "часть уже за рубежом".