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Данные в "Резерв+" обновили 2 млн украинцев, в ТЦК на это ушло бы 235 дней, - Минобороны

Украина, Среда 03 июля 2024 21:10
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Данные в "Резерв+" обновили 2 млн украинцев, в ТЦК на это ушло бы 235 дней, - Минобороны Фото: данные в "Резерв+" обновили уже 2 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С 18 мая услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов в приложении "Резерв+" воспользовались уже 2 млн. украинцев. В Территориальных центрах комплектования этот процесс занял бы 235 дней.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в "Резерв+". Без потери времени и ожидания. Количество обновляющих данных людей продолжает расти ежедневно. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней", - рассказала Черногоренко.

По ее словам, обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте - ЦНАПы, на третьем - ТЦК и СП.

Обновление военно-учетных данных

Напомним, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

По закону все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать в ТЦК или ЦНАПах, а также через приложение "Резерв+".

Более подробно о приложении - в материале РБК-Украина.

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