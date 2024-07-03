Данные в "Резерв+" обновили 2 млн украинцев, в ТЦК на это ушло бы 235 дней, - Минобороны
С 18 мая услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов в приложении "Резерв+" воспользовались уже 2 млн. украинцев. В Территориальных центрах комплектования этот процесс занял бы 235 дней.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в "Резерв+". Без потери времени и ожидания. Количество обновляющих данных людей продолжает расти ежедневно. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней", - рассказала Черногоренко.
По ее словам, обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте - ЦНАПы, на третьем - ТЦК и СП.
Обновление военно-учетных данных
Напомним, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.
По закону все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать в ТЦК или ЦНАПах, а также через приложение "Резерв+".
Более подробно о приложении - в материале РБК-Украина.
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