С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года российская армия продолжает нести тяжёлые потери на украинском фронте. По данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки враг лишился более тысячи военнослужащих и сотен единиц техники, включая беспилотники и артиллерийские установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 12 октября 2025 года. Согласно официальной сводке, противник понес значительные утраты как в живой силе, так и в военной технике.

Напоминаем, что расследование о возможном участии Германии в модернизации российской армии вновь подняло тему ответственности Берлина за укрепление военного потенциала РФ перед нападением на Украину и поставило под сомнение прежнюю стратегию «сотрудничества ради стабильности» в Восточной Европе.

Отметим, что Куба отвергла обвинения США в участии в войне против Украины, подчеркнув, что Вашингтон не представил никаких доказательств, а подобные заявления являются попыткой подорвать репутацию Гаваны на международной арене.