Минус 1240 оккупантов: Генштаб ВСУ предоставил данные потерь России на 12 октября
С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года российская армия продолжает нести тяжёлые потери на украинском фронте. По данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки враг лишился более тысячи военнослужащих и сотен единиц техники, включая беспилотники и артиллерийские установки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 12 октября 2025 года. Согласно официальной сводке, противник понес значительные утраты как в живой силе, так и в военной технике.
Потери противника по состоянию на 12 октября:
-
1 122 810 (+1240) — личного состава
-
11 248 (+1) — танков
-
23 345 — боевых бронированных машин
-
33 578 (+10) — артиллерийских систем
-
1 518 — реактивных систем залпового огня (РСЗО)
-
1 225 — средств противовоздушной обороны
-
427 — самолётов
-
346 — вертолётов
-
69 010 (+244) — беспилотников оперативно-тактического уровня
-
3 859 — крылатых ракет
-
28 — кораблей и катеров
-
1 — подводная лодка
-
63 934 (+87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом
-
3 976 (+3) — единиц специальной техники
Напоминаем, что расследование о возможном участии Германии в модернизации российской армии вновь подняло тему ответственности Берлина за укрепление военного потенциала РФ перед нападением на Украину и поставило под сомнение прежнюю стратегию «сотрудничества ради стабильности» в Восточной Европе.
Отметим, что Куба отвергла обвинения США в участии в войне против Украины, подчеркнув, что Вашингтон не представил никаких доказательств, а подобные заявления являются попыткой подорвать репутацию Гаваны на международной арене.