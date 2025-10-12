ua en ru
Мінус 1240 окупантів: Генштаб ЗСУ надав дані втрат Росії на 12 жовтня

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 07:42
Ілюстративне фото: втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 року (president.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасія

З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.

Втрати противника станом на 12 жовтня:

  • 1 122 810 (+1240) - особового складу

  • 11 248 (+1) - танків

  • 23 345 - бойових броньованих машин

  • 33 578 (+10) - артилерійських систем

  • 1 518 - реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

  • 1 225 - засобів протиповітряної оборони

  • 427 - літаків

  • 346 - вертольотів

  • 69 010 (+244) - безпілотників оперативно-тактичного рівня

  • 3 859 - крилатих ракет

  • 28 - кораблів і катерів

  • 1 - підводний човен

  • 63 934 (+87) - одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом

  • 3 976 (+3) - одиниць спеціальної техніки

Нагадуємо, що розслідування про можливу участь Німеччини в модернізації російської армії знову порушило тему відповідальності Берліна за зміцнення військового потенціалу РФ перед нападом на Україну і поставило під сумнів колишню стратегію "співробітництва заради стабільності" у Східній Європі.

Зазначимо, що Куба відкинула звинувачення США в участі у війні проти України, підкресливши, що Вашингтон не надав жодних доказів, а такі заяви є спробою підірвати репутацію Гавани на міжнародній арені.

