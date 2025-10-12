З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.

Нагадуємо, що розслідування про можливу участь Німеччини в модернізації російської армії знову порушило тему відповідальності Берліна за зміцнення військового потенціалу РФ перед нападом на Україну і поставило під сумнів колишню стратегію "співробітництва заради стабільності" у Східній Європі.

Зазначимо, що Куба відкинула звинувачення США в участі у війні проти України, підкресливши, що Вашингтон не надав жодних доказів, а такі заяви є спробою підірвати репутацію Гавани на міжнародній арені.