Мінус 1240 окупантів: Генштаб ЗСУ надав дані втрат Росії на 12 жовтня
З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.
Втрати противника станом на 12 жовтня:
-
1 122 810 (+1240) - особового складу
-
11 248 (+1) - танків
-
23 345 - бойових броньованих машин
-
33 578 (+10) - артилерійських систем
-
1 518 - реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
-
1 225 - засобів протиповітряної оборони
-
427 - літаків
-
346 - вертольотів
-
69 010 (+244) - безпілотників оперативно-тактичного рівня
-
3 859 - крилатих ракет
-
28 - кораблів і катерів
-
1 - підводний човен
-
63 934 (+87) - одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом
-
3 976 (+3) - одиниць спеціальної техніки
Нагадуємо, що розслідування про можливу участь Німеччини в модернізації російської армії знову порушило тему відповідальності Берліна за зміцнення військового потенціалу РФ перед нападом на Україну і поставило під сумнів колишню стратегію "співробітництва заради стабільності" у Східній Європі.
Зазначимо, що Куба відкинула звинувачення США в участі у війні проти України, підкресливши, що Вашингтон не надав жодних доказів, а такі заяви є спробою підірвати репутацію Гавани на міжнародній арені.