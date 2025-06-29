Минус 1220 оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ
За минувшие сутки, с 28 на 29 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1220 солдат. Также ВСУ уничтожили танки, БМП и артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 018 940 (+1220) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 976 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин - 22 915 (+7) единиц;
- артиллерийских систем - 29 689 (+24) единиц;
- РСЗО - 1425 единиц;
- средства ПВО - 1189 единиц;
- самолетов - 420 единиц;
- вертолетов - 337 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 624 (+147) единицы;
- крылатых ракет - 3394 единицы;
- кораблей/катеров - 28 единиц;
- подводных лодок - 1 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 508 (+93)единиц;
- специальной техники - 3921 единица.
Ситуация на фронте в Украине
Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.
По данным ISW, вражеские силы продвинулись в районе Новопавловки. На других направлениях оккупанты подтвержденных успехов не имели. В свою очередь, украинские защитники продвинулись в районе Лимана.
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