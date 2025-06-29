Минус 1220 оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ

За минувшие сутки, с 28 на 29 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1220 солдат. Также ВСУ уничтожили танки, БМП и артсистемы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.

По данным ISW, вражеские силы продвинулись в районе Новопавловки. На других направлениях оккупанты подтвержденных успехов не имели. В свою очередь, украинские защитники продвинулись в районе Лимана.

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