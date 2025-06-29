Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW
Российские оккупационные войска продвинулись в районе Новопавловки, а Силы обороны Украины - в районе Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Северная ось
Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако успехов не добились. Оккупанты атаковали в районе Алексеевки и Андреевки, а также в районе Юнаково и Садков.
Российские так называемые "военкоры" сообщали, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Яблоновки, Храповщины, Писаревки.
Восток Украины
- Харьковская область. 28 июня российские войска продолжили наступательные действия, но успехов не добились.
- Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Петро-Ивановки, а также в районе Голубовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.
- Ботровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Новоплатоновки, Богуславки, Зеленого Гая, Надежды, Твердохлебово и Грековки.
- Лиманское направление. По геолокационным данным, украинские войска незначительно продвинулись в северной части Торского, к востоку от Лимана.
Новопавловское направление
По геолокационным данным, подразделения российской 36-й отдельной мотострелковой бригады продвинулись в северную часть Зирки к юго-западу от Новопавловки. В Министерстве обороны России объявили, будто оккупанты захватили населенный пункт.
Россияне активно атаковали вблизи самой Новопавловки, а также возле Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Дачного, Запорожья.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.
Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь прорвать оборону на разных направлениях.
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