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Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Воскресенье 29 июня 2025 07:23
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Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW Иллюстрационное фото: оккупационные войска в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Новопавловки, а Силы обороны Украины - в районе Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако успехов не добились. Оккупанты атаковали в районе Алексеевки и Андреевки, а также в районе Юнаково и Садков.

Российские так называемые "военкоры" сообщали, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Яблоновки, Храповщины, Писаревки.

Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Восток Украины

  • Харьковская область. 28 июня российские войска продолжили наступательные действия, но успехов не добились.
  • Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Петро-Ивановки, а также в районе Голубовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.
  • Ботровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Новоплатоновки, Богуславки, Зеленого Гая, Надежды, Твердохлебово и Грековки.
  • Лиманское направление. По геолокационным данным, украинские войска незначительно продвинулись в северной части Торского, к востоку от Лимана.

Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Новопавловское направление

По геолокационным данным, подразделения российской 36-й отдельной мотострелковой бригады продвинулись в северную часть Зирки к юго-западу от Новопавловки. В Министерстве обороны России объявили, будто оккупанты захватили населенный пункт.

Россияне активно атаковали вблизи самой Новопавловки, а также возле Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Дачного, Запорожья.

Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.

Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь прорвать оборону на разных направлениях.

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