Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Новопавловки, а Силы обороны Украины - в районе Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Северная ось

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако успехов не добились. Оккупанты атаковали в районе Алексеевки и Андреевки, а также в районе Юнаково и Садков.

Российские так называемые "военкоры" сообщали, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Яблоновки, Храповщины, Писаревки.

Восток Украины

Харьковская область . 28 июня российские войска продолжили наступательные действия, но успехов не добились.

. 28 июня российские войска продолжили наступательные действия, но успехов не добились. Купянское направление . Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Петро-Ивановки, а также в районе Голубовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

. Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Петро-Ивановки, а также в районе Голубовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки. Ботровое Направление . Оккупанты атаковали в районе Новоплатоновки, Богуславки, Зеленого Гая, Надежды, Твердохлебово и Грековки.

. Оккупанты атаковали в районе Новоплатоновки, Богуславки, Зеленого Гая, Надежды, Твердохлебово и Грековки. Лиманское направление. По геолокационным данным, украинские войска незначительно продвинулись в северной части Торского, к востоку от Лимана.

Новопавловское направление

По геолокационным данным, подразделения российской 36-й отдельной мотострелковой бригады продвинулись в северную часть Зирки к юго-западу от Новопавловки. В Министерстве обороны России объявили, будто оккупанты захватили населенный пункт.

Россияне активно атаковали вблизи самой Новопавловки, а также возле Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Дачного, Запорожья.