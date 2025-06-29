Мінус 1220 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

За минулу добу, з 28 на 29 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1220 солдатів. Також ЗСУ знищили танки, БМП і артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.

За даними ISW, ворожі сили просунулися в районі Новопавлівки. На інших напрямках окупанти підтверджених успіхів не мали. Зі свого боку українські захисники просунулися в районі Лиману.

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