Мінус 1220 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ
За минулу добу, з 28 на 29 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1220 солдатів. Також ЗСУ знищили танки, БМП і артсистеми ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 018 940 (+1220) осіб поранені/ліквідовані;
- танків - 10 976 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин - 22 915 (+7) одиниць;
- артилерійських систем - 29 689 (+24) одиниць;
- РСЗВ - 1425 одиниць;
- засоби ППО - 1189 одиниць;
- літаків - 420 одиниць;
- вертольотів - 337 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 624 (+147) одиниці;
- крилатих ракет - 3394 одиниці;
- кораблів/катерів - 28 одиниць;
- підводних човнів - 1 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 508 (+93) одиниць;
- спеціальної техніки - 3921 одиниця.
Ситуація на фронті в Україні
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.
За даними ISW, ворожі сили просунулися в районі Новопавлівки. На інших напрямках окупанти підтверджених успіхів не мали. Зі свого боку українські захисники просунулися в районі Лиману.
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