На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего
По состоянию на 22:00 28 июня ситуация на фронте остается напряженной. Еще бы, за сутки украинские военные отбили более сотни атак. Наибольшее давление враг оказывает на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
С начала суток 28 июня украинские военные отбили 111 атак российских войск. Враг массово применил управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь прорвать оборону на разных направлениях.
Кроме того, в течение суток враг нанес более 50 авиаударов и совершил более 4 тысяч артиллерийских обстрелов. В результате атак пострадали как позиции ВСУ, так и гражданская инфраструктура, в частности Покровск и несколько прифронтовых населенных пунктов.
Самые ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении, где оккупанты совершили более 30 штурмовых действий.
Также тяжелые бои идут на Лиманском, Северо-Слобожанском и Купянском направлениях - захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.
Ситуация на фронтах
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак врага у Волчанска и Строевки, еще два боя там до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая - сейчас там продолжается бой.
На Лиманском направлении противник совершил шестнадцать атак, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское, а также в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боя еще продолжаются. Кроме того, из-за авиаудара управляемыми бомбами пострадал Подлиман.
На Северском направлении наши воины остановили семь атак врага возле Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Выемки, еще один бой идет сейчас.
На Краматорском направлении защитники отбили три попытки врага продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать нашу оборону вблизи Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.
Потери армии РФ
Напомним, что за минувшие сутки, с 27 на 28 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, беспилотников и автотехники.
Отметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения, потери армии РФ составляют более 1 млн человек.
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