На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего

По состоянию на 22:00 28 июня ситуация на фронте остается напряженной. Еще бы, за сутки украинские военные отбили более сотни атак. Наибольшее давление враг оказывает на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

С начала суток 28 июня украинские военные отбили 111 атак российских войск. Враг массово применил управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь прорвать оборону на разных направлениях.

Кроме того, в течение суток враг нанес более 50 авиаударов и совершил более 4 тысяч артиллерийских обстрелов. В результате атак пострадали как позиции ВСУ, так и гражданская инфраструктура, в частности Покровск и несколько прифронтовых населенных пунктов.

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении, где оккупанты совершили более 30 штурмовых действий.

Также тяжелые бои идут на Лиманском, Северо-Слобожанском и Купянском направлениях - захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.

Ситуация на фронтах

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак врага у Волчанска и Строевки, еще два боя там до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая - сейчас там продолжается бой.

На Лиманском направлении противник совершил шестнадцать атак, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское, а также в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боя еще продолжаются. Кроме того, из-за авиаудара управляемыми бомбами пострадал Подлиман.

На Северском направлении наши воины остановили семь атак врага возле Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Выемки, еще один бой идет сейчас.

На Краматорском направлении защитники отбили три попытки врага продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать нашу оборону вблизи Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.