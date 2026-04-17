Оккупанты взялись за крупнейшее в мире месторождение марганца в Запорожской области

21:50 17.04.2026 Пт
2 мин
Содержание марганца превышает 25%, запасов хватит примерно на 100 лет
aimg Анастасия Никончук
Оккупанты взялись за крупнейшее в мире месторождение марганца в Запорожской области Фото: войска РФ (GettyImages)

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" получила лицензию на разработку Велико-Токмакского месторождения марганца в оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Moscow Times.

Читайте также: Завербовал 17-летнюю для ударов по ТЭС: СБУ сообщила о подозрении топофицеру ГРУ

Разработка месторождения на оккупированной территории

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" начала реализацию проекта по освоению Велико-Токмакского месторождения марганца.

По данным источников, лицензия на добычу была оформлена в феврале 2026 года, а уже в апреле стартовали геологоразведочные работы.

Согласно регистрационным данным, 25,1% предприятия контролируется структурой "Ростеха" — ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Масштабы запасов и значение проекта

Велико-Токмакское месторождение входит в пятерку крупнейших в мире по объему запасов марганца — около 1,7 млрд тонн.

Эти показатели значительно превышают крупнейшие аналогичные объекты в России, включая Усинское месторождение в Кемеровской области и Порожинское в Красноярском крае.

При этом промышленная добыча марганца в РФ ведется лишь на одном месторождении в Башкирии, тогда как более 90% этого металла страна импортирует.

Строительство и планы добычи

Рядом с месторождением уже началось строительство горно-обогатительного комбината, где планируется создать около 3 тысяч рабочих мест.

По оценкам профильных структур, месторождение может обеспечивать до 1,7 млн тонн марганца в год при текущей потребности России в 1,3 млн тонн.

Содержание марганца в руде превышает 25%, а запасов, по оценкам отраслевых специалистов, хватит примерно на 100 лет разработки.

Риски и инвестиции

Реализация проекта потребует значительных вложений, включая расчистку и осушение старых выработок, что может увеличить инвестиции до 100 млрд рублей.

Участие структур "Ростеха" может обеспечить проекту доступ к льготному финансированию.

В то же время перспективы остаются неопределенными на фоне кризисных явлений в металлургии, а также из-за продолжающихся обстрелов на оккупированной территории Запорожской области.

Напоминаем, что во временно оккупированном Крыму в результате ударов Сил обороны Украины были повреждены две российские нефтебазы, что подтверждается спутниковыми снимками.

Отметим, что в СБУ заявили, что в ходе совместной операции с Силами обороны был нанесен удар по Туапсинскому НПЗ, а также по объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы