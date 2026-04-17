Оккупанты взялись за крупнейшее в мире месторождение марганца в Запорожской области
Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" получила лицензию на разработку Велико-Токмакского месторождения марганца в оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Moscow Times.
Разработка месторождения на оккупированной территории
Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" начала реализацию проекта по освоению Велико-Токмакского месторождения марганца.
По данным источников, лицензия на добычу была оформлена в феврале 2026 года, а уже в апреле стартовали геологоразведочные работы.
Согласно регистрационным данным, 25,1% предприятия контролируется структурой "Ростеха" — ООО "РТ-Развитие бизнеса".
Масштабы запасов и значение проекта
Велико-Токмакское месторождение входит в пятерку крупнейших в мире по объему запасов марганца — около 1,7 млрд тонн.
Эти показатели значительно превышают крупнейшие аналогичные объекты в России, включая Усинское месторождение в Кемеровской области и Порожинское в Красноярском крае.
При этом промышленная добыча марганца в РФ ведется лишь на одном месторождении в Башкирии, тогда как более 90% этого металла страна импортирует.
Строительство и планы добычи
Рядом с месторождением уже началось строительство горно-обогатительного комбината, где планируется создать около 3 тысяч рабочих мест.
По оценкам профильных структур, месторождение может обеспечивать до 1,7 млн тонн марганца в год при текущей потребности России в 1,3 млн тонн.
Содержание марганца в руде превышает 25%, а запасов, по оценкам отраслевых специалистов, хватит примерно на 100 лет разработки.
Риски и инвестиции
Реализация проекта потребует значительных вложений, включая расчистку и осушение старых выработок, что может увеличить инвестиции до 100 млрд рублей.
Участие структур "Ростеха" может обеспечить проекту доступ к льготному финансированию.
В то же время перспективы остаются неопределенными на фоне кризисных явлений в металлургии, а также из-за продолжающихся обстрелов на оккупированной территории Запорожской области.
