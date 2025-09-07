За минувшие сутки армия РФ потеряла 970 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: украинские военные наносят большие потери российскому агрессору (Getty Images)
За последние сутки с 6 на 7 сентября, армия России потеряла на фронте 790 солдат и 161 единицу военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 088 150 (+970) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 163 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23 254 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 32 516 (+42) ед;
- РСЗО - 1481 (+1) ед;
- средства ПВО - 1217 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 817 (+294) ед;
- крылатых ракет - 3686 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 61 054 (+104) ед;
- специальной техники - 3961 (+1) ед.
Комбинированный обстрел РФ 7 сентября
Этой ночью армия российских захватчиков массированно обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Удары повредили жилые дома в двух районах Киева. Пострадали более 10 человек, двое гражданских погибли, среди них - младенец.
Также враг атаковал Киев крылатыми ракетами. В результате попадания в городе поднимается черный столб дыма.