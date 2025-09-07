За минулу добу армія РФ втратила 970 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Фото: українські військові завдають великих втрат російському агресору (Getty Images)
За останню добу з 6 на 7 вересня, армія Росії втратила на фронті 790 солдатів і 161 одиницю військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 088 150 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 163 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 23 254 (+11) од.;
- артилерійських систем - 32 516 (+42) од.;
- РСЗВ - 1481 (+1) од.;
- засоби ППО - 1217 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 817 (+294) од.;
- крилатих ракет - 3686 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 61 054 (+104) од.;
- спеціальної техніки - 3961 (+1) од.
Комбінований обстріл РФ 7 вересня
Цієї ночі армія російських загарбників масовано обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Удари пошкодили житлові будинки у двох районах Києва. Постраждали більше 10 людей, двоє цивільних загинули, серед них - немовля.
Також ворог атакував Київ крилатими ракетами. В результаті влучання у місті здіймається чорний стовп диму.