В Минцифре назвали главное преимущество Украины на мировом рынке оружия

Главным конкурентным преимуществом украинского оборонно-промышленного комплекса на мировом рынке является не масштаб производства, а скорость разработки технологий и уникальный боевой опыт.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Заводы за 0 гривен. Станет ли украинский DefenseTech арсеналом Европы" .

В чем преимущество украинского ОПК

Конкурентное преимущество украинского оборонно-промышленного комплекса не в масштабе производства, ведь в мире есть и большие игроки. Главными преимуществами являются быстрота и боевой опыт, которого нет ни у кого.

"Это не временный военный бум. Это рождение новой индустрии с конкурентными преимуществами, которых нет ни в одной стране: боевое тестирование технологий, сжатый цикл разработки (недели вместо лет), direct feedback loop между фронтом и производством", – заверила Оксана Ферчук.

Европейские партнеры также признают это преимущество. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя запуск EU-Ukraine Drone Deal в июле 2026 года, подчеркнула, что у Европы нет того боевого опыта и экспертизы, которую завоевала Украина.

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От боевого опыта до технологических продуктов

Это преимущество уже трансформируется в продукты с высокой добавленной стоимостью. Речь идет не просто о сборке дронов, а о программном обеспечении и технологических платформах.

Примером является Swarmer – первая украинская DefenseTech-компания, вышедшая на Nasdaq в марте 2026 года.

Ее платформа позволяет одному оператору управлять роем из 25 дронов на основе искусственного интеллекта, натренированного на данных более 100 тысяч боевых миссий.

Модель компании предусматривает лицензирование технологии производителям дронов по всему миру. Такой подход обеспечивает гораздо более высокую маржу, чем просто производство "железа".

Похожий путь и у морских дронов. Дроны Magura от UForce – компании, объединившей девять украинских оборонных производителей и ставшей первым оборонным "единорогом" страны с отметкой более $1 млрд, – поразили более 12 российских кораблей в Черном море. В то же время, украинские дроны-перехватчики уже сбивают до 70% российских ударных дронов в небе над Киевом.

"Дрон состоит из батареи, магнита, платы, чипа, взрывчатки. В наших дронах почти все импортное. Когда кто-то говорит: "Наш продукт локализован на 90%" – он пользуется тем, что люди не понимают, из чего состоит дрон", – объяснил председатель наблюдательного совета кластера Brave1 Александр Борняков.