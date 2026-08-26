ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

У Мінцифрі назвали головну перевагу України на світовому ринку зброї

13:56 26.08.2026 Ср
3 хв
Чому українські оборонні технології можуть конкурувати з більшими виробниками та що саме зацікавило Європу?
aimg Лев Шевченко
У Мінцифрі назвали головну перевагу України на світовому ринку зброї Фото: FPV-дрони (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Головною конкурентною перевагою українського оборонно-промислового комплексу на світовому ринку є не масштаб виробництва, а швидкість розробки технологій та унікальний бойовий досвід.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Заводи за 0 гривень. Чи стане український DefenseTech арсеналом Європи".

У чому перевага українського ОПК

Конкурентна перевага українського оборонно-промислового комплексу полягає не в масштабі виробництва, адже у світі є й більші гравці. Головними перевагами є швидкість та бойовий досвід, якого немає ні в кого.

"Це не тимчасовий воєнний бум. Це народження нової індустрії з конкурентними перевагами, яких немає в жодній іншій країні: бойове тестування технологій, стислий цикл розробки (тижні замість років), direct feedback loop між фронтом і виробництвом", – запевнила Оксана Ферчук.

Європейські партнери також визнають цю перевагу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи запуск EU-Ukraine Drone Deal у липні 2026 року, наголосила, що в Європи немає того бойового досвіду й експертизи, яку виборола Україна.

Читайте також: Чи реалістично збирати Storm Shadow та SCALP в Україні: пояснення експерта

Від бойового досвіду до технологічних продуктів

Ця перевага вже трансформується у продукти з високою доданою вартістю. Йдеться не просто про збірку дронів, а про програмне забезпечення та технологічні платформи.

Прикладом є Swarmer – перша українська DefenseTech-компанія, що вийшла на Nasdaq у березні 2026 року.

Її платформа дозволяє одному оператору керувати роєм із 25 дронів на основі штучного інтелекту, натренованого на даних понад 100 тисяч бойових місій.

Модель компанії передбачає ліцензування технології виробникам дронів по всьому світу. Такий підхід забезпечує набагато вищу маржу, ніж просто виробництво "заліза".

Схожий шлях і у морських дронів. Дрони Magura від UForce – компанії, що об’єднала дев’ять українських оборонних виробників і стала першим оборонним "єдинорогом" країни з оцінкою понад $1 млрд, – уразили понад 12 російських кораблів у Чорному морі. Водночас українські дрони-перехоплювачі вже збивають до 70% російських ударних дронів у небі над Києвом.

"Дрон складається з батареї, магніта, плати, чипу, вибухівки. У наших дронах майже все імпортне. Коли хтось каже: "Наш продукт локалізований на 90%" – він користується тим, що люди не розуміють, з чого складається дрон", – пояснив голова наглядової ради кластера Brave1 Олександр Борняков.

Як раніше повідомлялося, Британія і Франція погодилися надати Україні ліцензію для власного виробництва Storm Shadow/SCALP. На відміну від протиракет для ППО, у України вже є технологічна база для проєкту зі збирання Storm Shadow та SCALP.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство цифрової трансформації Miltech Дрони
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають