Заводы за 0 гривен. Станет ли украинский DefenseTech арсеналом Европы

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский оборонно-промышленный комплекс за три года вырос в десятки раз. Но нормативные ограничения, слабая компонентная база, риски безопасности и отсутствие быстрых изменений правил игры оставляют отрасль в подвешенном состоянии: мощности есть, денег и разрешений – нет.

Удастся ли быстро убрать эти барьеры, станет ли DefenseTech долгосрочным активом или лишь дорогим военным бумом – разбиралось РБК-Украина.

Главное: Мощность vs бюджет. Украинский ОПК способен производить $50–55 млрд продукции в год, но государство способно выкупить лишь $12–15 млрд – остальные мощности простаивают или идут на поиск внешних покупателей.

Украинский ОПК способен производить $50–55 млрд продукции в год, но государство способно выкупить лишь $12–15 млрд – остальные мощности простаивают или идут на поиск внешних покупателей. "Завод за 0 гривен". Brave1 предлагает полностью или частично компенсировать иностранным производителям строительство заводов в Украине, возвращая расходы через будущие налоги – это должно закрыть разрыв между необходимыми 100 млрд грн и имеющимися ресурсами кластера.

Brave1 предлагает полностью или частично компенсировать иностранным производителям строительство заводов в Украине, возвращая расходы через будущие налоги – это должно закрыть разрыв между необходимыми 100 млрд грн и имеющимися ресурсами кластера. Dual-use и партнерства. EU-Ukraine Drone Deal, соглашение с Airbus, контракты с США и Ближним Востоком открывают украинским компаниям выход за пределы одного покупателя – государства, привлекая частный капитал и гражданские рынки применения технологий.

EU-Ukraine Drone Deal, соглашение с Airbus, контракты с США и Ближним Востоком открывают украинским компаниям выход за пределы одного покупателя – государства, привлекая частный капитал и гражданские рынки применения технологий. Барьеры масштабирования. Медленные экспортные разрешения, отсутствие собственной компонентной базы, непредсказуемость (мобилизация, политические решения) и нехватка средств на новые мощности остаются главными препятствиями для превращения DefenseTech в долгосрочный экономический актив.

От $1 млрд до $55 млрд за три года

Три года назад оборонное производство в Украине составляло около $1 млрд в год. В этом году, по оценкам министра цифровой трансформации Оксаны Ферчук, мощность сектора достигает $55 млрд.

"Сегодня мощность – $35 млрд, прогноз на 2026 – $55 млрд. Индустрия выросла в 55 раз", – сообщила она РБК-Украина.

Председатель наблюдательного совета оружейного кластера Brave1 Александр Борняков также называет эту цифру в качестве потенциала оборонного производства на 2026 год.

Украина выпускает 4–5 млн боевых дронов в год. А по FPV-сегменту, по данным Минцифры, уже вышла на 10 млн единиц мощности с планами довести ее до 20 млн.

Но между тем, сколько отрасль может произвести, и сколько готово оплатить государство, – пропасть. Внутренний оборонный бюджет покрывает $12–15 млрд, то есть чуть больше трети имеющейся мощности. В некоторых категориях продукции избыток невостребованных мощностей достигает 50%.

"Производственная мощность страны – $50–55 млрд, а внутренний бюджет покрывает лишь $15 млрд", – говорит Александр Борняков.

Оборонно-промышленный комплекс фактически остается главным драйвером экономического роста. Гражданский сектор все сильнее страдает от эскалации войны. То есть рост ОПК пока не означает здорового роста всей экономики.

"Экономика и дальше будет трансформироваться. Приоритеты естественным образом сместятся в сторону большей технологичности и отраслей с более высокой добавленной стоимостью, – объяснили РБК-Украина в пресс-службе НБУ. – Одним из ключевых примеров и новых двигателей станет сектор MilTech, который будет стимулировать развитие смежных производств".

Уникальное преимущество, которого нет ни у кого

В чем конкурентное преимущество украинского ОПК на мировом рынке? Не в масштабе – здесь есть и более крупные игроки. В скорости и в боевом опыте, которого нет ни у кого.

"Это не временный военный бум. Это рождение новой индустрии с конкурентными преимуществами, которых нет ни в одной другой стране: боевое тестирование технологий, сжатый цикл разработки (недели вместо лет), direct feedback loop между фронтом и производством", – заверила Оксана Ферчук.

Европейские партнеры это прямо признают. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя запуск EU-Ukraine Drone Deal в июле 2026 года, подчеркнула, что у Европы нет того боевого опыта и экспертизы, которые завоевала Украина.

Это преимущество уже трансформируется в продукты с высокой добавленной стоимостью – не просто сборка дронов, а софт и платформы. Пример – Swarmer, первая украинская DefenseTech-компания, вышедшая на Nasdaq в марте 2026-го.

Ее платформа позволяет одному оператору управлять роем из 25 дронов на основе ИИ, обученного на данных более 100 тысяч боевых миссий. Это модель лицензирования технологии производителям дронов по всему миру – с гораздо более высокой маржой, чем просто производство "железа".

Похожий путь проходит и морской сегмент. Дроны Magura от UForce – компании, объединившей девять украинских оборонных производителей и ставшей первым оборонным "единорогом" страны с оценкой более $1 млрд, – поразили более 12 российских кораблей в Черном море. В противовоздушной обороне украинские interceptor-дроны уже сбивают до 70% атакующих российских дронов над Киевом.

"Дрон состоит из батареи, магнита, платы, чипа, взрывчатки. В наших дронах почти все импортное. Когда кто-то говорит: "Наш продукт локализован на 90%" – он пользуется тем, что люди не понимают, из чего состоит дрон", – объяснил Александр Борняков.

Модель "завод за 0 гривен"

Главная преграда для масштабирования – не идеи и не спрос, а деньги на строительство новых мощностей. Бюджет Brave1 достигает 7 млрд гривен. По оценке Борнякова, для по-настоящему масштабного производства требуется 100 млрд гривен. Разрыв – почти в 15 раз.

Ответ, который предлагает Борняков, – сделать строительство завода для иностранного производителя фактически бесплатным. Механика будет выглядеть следующим образом: Brave1 полностью компенсирует стоимость строительства предприятия в Украине, а потраченные средства возвращаются государству впоследствии – через налоги от работы этого же завода.

Фото: оборонное производство в Украине (Getty Images)

Альтернативный вариант: Brave1 финансирует половину стоимости строительства, а программа Defense City освобождает компанию от уплаты ЕСВ на несколько лет.

"Можно приехать в любую страну Европы с опытом строительства баллистических ракет и сказать: открывайте производство в Украине за 0 грн", – заверил Александр Борняков.

Идея в том, что это выгоднее классических субсидий. Государство не раздает деньги наперед и без гарантий, а берет на себя капитальные расходы в обмен на будущий налоговый поток и – главное – производственную мощность, которая остается в стране и работает на фронт.

Модель уже подкреплена международными инструментами: merge-гранты с европейскими партнерами (€20–30 млн от партнера плюс такая же сумма от Украины) фактически удваивают ресурс Brave1. А программа UNITE Brave NATO – первая совместная программа Украина-НАТО, запущенная в ноябре 2025-го, – в июле 2026 открыла прием заявок с бюджетом первого конкурса €10 млн.

Риски модели Борняков не скрывает. Кто именно компенсирует расходы в случае уничтожения завода? Как контролировать качество продукции и возврат инвестиций, если капитальные вложения фактически переложены на государство?

Для критических компонентов – лития, магнитов, текстолита – требуется уже не решение Brave1, а решение на уровне Минфина и Минэкономики. По словам Борнякова, это выходит за рамки полномочий кластера.

Dual-Use как мост к частному капиталу

Чисто военное производство имеет потолок: один покупатель – государство, и тот с ограниченным бюджетом. Оксана Ферчук описывает выход так: dual-use – это дополнительный рынок для украинских компаний и новые возможности для привлечения частного капитала.

"Часть технологий, созданных для фронта, уже имеют более широкое применение, – заверяет министр. – Роботизированные системы для логистики и эвакуации конвертируются в решения для поисково-спасательных операций. Дроны-пожарные, агротехнологические решения, дроны-курьеры, логистические решения и т. д. – это реальные направления масштабирования".

Те же системы, которые прикрывают фронт, работают и на гражданскую инфраструктуру. Софт Swarmer для управления роями дронов – вендор-агностическая платформа, применимая для инспекции трубопроводов и линий электропередач, сельхозмониторинга, доставки.

Морские дроны Magura интересны не только военным: защита нефтяных платформ, LNG-терминалов и подводных кабелей становится приоритетом для стран Персидского залива и Европы, где атаки на энергетическую инфраструктуру – уже реальность. Системы РЭБ и антидроновой защиты, разработанные для фронта, пригодны для защиты аэропортов, стадионов, электростанций.

Проблема в том, что капитал не успевает за производством. По оценке PitchBook, венчурные инвестиции в DefenseTech в 2025 году составили $57,2 млн на 28 сделок – при рынке в $6,8 млрд. Это сотые доли процента от глобального венчурного финансирования.

Оксана Ферчук видит решение частично в инфраструктуре: Brave1 Dataroom, созданный вместе с Palantir как платформа для инвесторов; Brave1 Market, сокращающий цикл закупок с 4–9 месяцев до 10–14 дней; и законопроект "Дія.City Invest", который должен упростить запуск венчурных фондов в Украине с полугода до нескольких недель.

Реальные сделки и первые результаты

Кое-что из этого уже не проект, а факт. Фреймворк Drone Deals, анонсированный президентом Владимиром Зеленским в апреле 2026 года, привел к подписанию оборонных соглашений с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, Нидерландами, Литвой и Латвией.

В июле 2026-го США и Украина подписали двустороннее заявление о намерениях сотрудничества в сфере дронов. Это первое соглашение такого формата между двумя странами.

Компания "Генерал Черешня" уже производит дроны на заводе Wilcox Industries в Нью-Гэмпшире. А украинско-британский дрон Skyfall/Skycutter победил в первом раунде программы Пентагона Drone Dominance стоимостью $1 млрд.

15 июля 2026 года Еврокомиссия и Украина подписали соглашение об оборонно-промышленном партнерстве. Это первый блоковый договор такого уровня. А вместе с ним запустили EU-Ukraine Drone Deal и выделили еще €1 млрд на беспилотники из €90-миллиардного Ukraine Support Loan.

В рамках соглашения 18 компаний-основательниц – восемь европейских (среди них ORQA из Хорватии, Indra из Испании, Fincantieri из Италии, Quantum Systems из Германии) и несколько украинских (Skyfall Industries, Athlon Avia, UForce, F-Drones и другие) – создают совместные предприятия для ускоренного производства дронов и систем контрдроновой защиты.

"Это соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы. Сейчас самое время, чтобы инвестировать в Украину – потому что это означает инвестировать в Европу", – объясняла Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

На 2026 год запланировано открытие 10 экспортных хабов в Балтийских и Североевропейских странах. Производство украинских дронов уже запущено в Германии и Великобритании.

Партнерство Brave1 с Airbus, подписанное в июле 2026-го, – первое стратегическое соглашение кластера с западной оборонной корпорацией такого уровня. Airbus будет тестировать собственные технологии через программу Test in Ukraine.

Но не все из этого – уже готовый бизнес. Значительная часть договоренностей пока находится на уровне деклараций и меморандумов, а не контрактов с готовым денежным потоком.

Партнеры заинтересованы именно сейчас потому, что война дала украинским компаниям то, чего не купишь за деньги, – реальные боевые данные. И промедление означает отдать это преимущество конкурентам.

Что блокирует экспорт и масштабирование

До апреля 2026 года Украина фактически запрещала экспорт оружия. Производители годами не могли получить разрешения от Государственной службы экспортного контроля – как раз тогда, когда спрос на их продукцию резко рос.

Открытое письмо оборонных производителей к президенту в мае 2025 года стало катализатором изменений. А новая система Drone Deals и механизм Минобороны, запущенный в июле 2026-го, начали снимать этот барьер. Партнеры получают разрешения в течение 30 дней.

Фото: производство дронов (Getty Image)

"Каждая сделка все еще требует политического решения на высшем уровне. Сложно даже с дружественными странами, которым нравятся наши решения. На человеческом уровне они аплодируют, потом история блокируется", – говорит Александр Борняков.

Второй барьер – компонентная база. Как заверяет Борняков, в Украине практически ноль доступа к базе компонентов, нет собственного текстолита, производства батарей, магнитов, взрывчатки. Без собственного производства этих деталей украинская "локализация" остается преимущественно сборкой из импортных комплектующих.

Третий барьер – риски безопасности и контроль конечного пользователя. Управляющий партнер консалтинговой компании COSA Павел Верхняцкий формулирует ключевую проблему для инвесторов так: ключевой опасностью иностранный бизнес считает непредсказуемость – причем речь идет не только о боевых действиях, а о нестабильности политических решений, в частности относительно мобилизации и бронирования работников.

По его словам, даже оборонные компании не спешат полноценно заходить на украинский рынок, понимая, что с завершением войны внутренний спрос на их продукцию резко упадет, а выходу на экспортные рынки с ограниченным режимом вооружений пока не хватает предсказуемости.

Четвертый барьер – финансовые и институциональные ограничения для быстрого строительства новых мощностей: разрыв между потребностью в 100 млрд гривен и имеющимися 7 млрд гривен бюджета Brave1, о котором идет речь выше.

Государство же балансирует между двумя целями, которые не всегда согласуются: закрыть потребности фронта и в то же время заработать на экспорте продукции, которой не хватает на внутреннем рынке.

Архитектура будущего: рассредоточенные и подземные заводы

Даже если деньги и разрешения найдутся, остается вопрос: где и как строить новые мощности, чтобы их не уничтожили за первый год работы?

Павел Верхняцкий считает переход от крупных централизованных заводов к рассредоточенным и защищенным производственным кластерам безальтернативным сценарием для современной Украины и ее будущего. К этому, по его словам, стоит добавить автономность энергоснабжения, системную подготовку кадров и самодостаточность в ключевых компонентах и материалах.

"Отдельное оборонное предприятие вряд ли может решить все эти вопросы самостоятельно. Даже просто зарыться в горы – огромные расходы для частной компании", – объяснил РБК-Украина Павел Верхняцкий.

Но защита производства – не только инженерный вопрос. Верхняцкий подчеркивает, что речь идет о целом комплексе мер на политико-дипломатическом уровне:

совместное международное страхование военных рисков;

финансовое обеспечение совместных проектов;

выделение оборонных ресурсов – включая системы ПВО для защиты самих заводов.

Это как раз та точка, где архитектура "завода за 0 гривен" встречается с архитектурой безопасности.

Что нужно, чтобы модель сработала

Модель "завод за 0 гривен" снимает вопрос капитальных расходов, но сама по себе не гарантирует, что завод заработает и окупится. Из комментариев собеседников РБК-Украина можно составить довольно согласованный список условий, без которых эта идея останется лишь на бумаге:

Контролируемый, но реальный экспорт – юридический фреймворк, не зависящий от "шлагбаума" на каждую отдельную сделку и набора разовых разрешений.

– юридический фреймворк, не зависящий от "шлагбаума" на каждую отдельную сделку и набора разовых разрешений. Быстрые разрешения и защита прав собственности – прежде всего защита интеллектуальной собственности, без которой партнеры с осторожностью передают технологии для совместной разработки, опасаясь утечек информации в условиях постоянных кибератак.

– прежде всего защита интеллектуальной собственности, без которой партнеры с осторожностью передают технологии для совместной разработки, опасаясь утечек информации в условиях постоянных кибератак. Стимулы для Dual-Use и локализации компонентов – более четкое регуляторное разграничение военного, dual-use и гражданского назначения технологий, развитие infant industries: собственного производства полупроводников, сложной инженерии, компонентной базы.

– более четкое регуляторное разграничение военного, dual-use и гражданского назначения технологий, развитие infant industries: собственного производства полупроводников, сложной инженерии, компонентной базы. Институциональное доверие – без него частный капитал не придет даже на "бесплатные" заводы.

Словом, на пятом году войны украинский DefenseTech встал перед развилкой: стать долгосрочным экспортным активом или остаться дорогим и ярким эпизодом войны.

Деньги, технологии и партнеры уже на столе. Модели вроде "завода за 0 гривен" и EU-Ukraine Drone Deal доказывают, что риск можно делить. Теперь решающим фактором становится не фронт и не Брюссель, а способность украинского государства предложить понятные, стабильные и быстрые правила игры. Потому что окно, в котором Украина – единственная страна с реальным боевым опытом последних лет, не будет открыто вечно.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему государство не может выкупить все мощности ОПК?

– Потому что на это просто нет бюджета: оборонные расходы покрывают $12–15 млрд из имеющихся $50–55 млрд мощности. Остальное финансируется за счет союзников или остается незадействованным.

– Насколько реалистична модель "завод за 0 гривен"?

– Механизм уже частично работает через программы Brave1 и Defense City, а также через международные merge-гранты, удваивающие бюджет. Главный риск – кто компенсирует потери в случае уничтожения завода и как контролировать возврат инвестиций.

– Не возникнет ли конфликт между потребностями фронта и экспортом?

– Потенциально да – государство балансирует между потребностью обеспечить армию и желанием заработать на избыточных мощностях. Пока этот баланс решается новой системой разрешений (30 дней для партнеров Drone Deal), но системного законодательного решения еще нет.

– Какие страны уже готовы инвестировать?

– Среди подписанных соглашений – Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Нидерланды, Литва, Латвия, а также EU-Ukraine Drone Deal с восемью европейскими компаниями-основательницами. США и Украина в июле 2026 года подписали двустороннее заявление о намерениях сотрудничества в сфере дронов.

– Что такое Dual-Use на практике для украинских компаний?

– Это перенос технологий, обкатанных на фронте, в гражданские продукты: дроны для агромониторинга и доставки, роботизированные системы для поисково-спасательных операций, антидроновые решения для защиты гражданской инфраструктуры. Это также способ выйти за рамки одного покупателя – государства – и привлечь частный капитал.