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Мінцифра запропонувала ввести податок на криптовалюти

Новини » Економіка    07.10.2019 - 17:50
Мінцифра запропонувала ввести податок на криптовалюти
Ілюстративне фото (flickr.com/BTC)

У планах міністерства також легалізація майнінга та залучення до України міжнародних криптовалютних бірж

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) пропонує напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют. Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, також пропонується до літа наступного року імплементувати рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню "брудних грошей" (FATF).

Крім того, у планах Мінцифри - "легалізувати майнінг, залучити до України міжнародні криптовалютні біржі".

Також чиновники міністерства хочуть запровадити технологію блокчейн у державних реєстрах.

Мінцифра запропонувала ввести податок на криптовалюти

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів у жовтні 2018 року створило робочу групу для вироблення позицій з проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Крістін Лагард, яка очолювала Міжнародний валютний фонд, назвала основні переваги цифрових валют: фінансова інклюзивність (доступність і рівність можливостей доступу до фінансових послуг); безпека та захист споживачів; конфіденційність платежів.

У той же час Лагард зазначила, що очевидними ризиками криптовалют є ризики втрати фінансової централізації, а також фінансової стабільності. Крім того, криптовалюти можуть негативно впливати на можливості інновацій.

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