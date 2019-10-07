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Минцифра предложила ввести налог на криптовалюты

Новости » Экономика    07.10.2019 - 17:50
Минцифра предложила ввести налог на криптовалюты
Иллюстративное фото (flickr.com/BTC)

В планах министерства также легализация майнинга и привлечение в Украину международных криптовалютных бирж

Министерство цифровой трансформации (Минцифра) предлагает наработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Как отмечается в сообщении, также предлагается до лета следующего года имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF).

Кроме того, в планах Мінцифри - "легализовать майнинг, привлечь в Украину международные криптовалютные биржи".

Также чиновники министерства хотят внедрить технологию блокчейн в государственных реестрах.

Минцифра предложила ввести налог на криптовалюты

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов в октябре 2018 года создало рабочую группу для выработки позиций по проблемным вопросам налогообложения операций с криптовалютами.

Напомним, в ноябре 2018 года Кристин Лагард, возглавляющая Международный валютный фонд, назвала основные преимущества цифровых валют: финансовая инклюзивность (доступность и равенство возможностей доступа к финансовым услугам); безопасность и защита потребителей; конфиденциальность платежей.

В то же время Лагард отметила, что очевидными рисками криптовалют являются риски потери финансовой централизации, а также финансовой стабильности. Кроме того, криптовалюты могут отрицательно влиять на возможности инноваций.

PayPal отказалась от участия в проекте криптовалюты Facebook Денежные переводы из-за границы в Украину выросли более чем на 10%
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