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Кабмін затвердив положення про Міністерство цифрової трансформації

Новини » Політика    18.09.2019 - 17:32
Кабмін затвердив положення про Міністерство цифрової трансформації
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Стало відомо, які функції буде виконувати міністерство

У середу, 18 вересня, уряд затвердив постанову про функції, повноваження і сфері компетенції Міністерства цифровий трансформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Згідно з положенням, нове міністерство буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.

"Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу в інтернет, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін пообіцяв представити свою програму дій до 28 вересня. Зазначалося, що в програмі будуть закладені основні показники тарифів.

Раніше Кабмін назначив 8 нових заступників міністрів, а також звільнив старих заступників міністрів. Також уряд узгодив кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна.

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