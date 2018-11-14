Глава МВФ назвала переваги і недоліки криптовалют

Фото: Крістін Лагард, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (IMF.org)

Лагард закликала не боятися змін і слідувати духу часу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у своєму виступі на конференції в Сінгапурі закликала центральні банки задуматися про випуск криптовалют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст виступу Лагард на сайті МВФ.

Лагард, зокрема, зазначила, що центральні банки по всьому світу, включаючи Канаду, Китай, Швецію і Уругвай всерйоз розглядають можливість випуску криптовалют. За її словами, ці країни, як і МВФ, йдуть у ногу зі змінами і новим мисленням.

Глава МВФ назвала основні переваги цифрових валют: фінансова інклюзивність (доступність і рівність можливостей доступу до фінансових послуг); безпека та захист споживачів; конфіденційність платежів.

У той же час Лагард зазначила, що очевидними ризиками криптовалют є ризики втрати фінансової централізації, а також фінансової стабільності. Крім того, кріптовалюти можуть негативно впливати на можливості інновацій.

Глава МВФ закликала не боятися змін і слідувати духу часу. "Я вважаю, що ми повинні розглянути можливість випуску цифрових валют. Держави можуть зіграти певну роль у пропозиції грошей для цифрової економіки", - сказала Лагард.

Директор-розпорядник МВФ підкреслила, що цифрові валюти не є універсальним засобом і їх необхідно вивчати "серйозно, ретельно і творчо".

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів створило з 16 жовтня робочу групу для вироблення позицій з проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами.

Нагадаємо, у липні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв презентував концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами в Україні.