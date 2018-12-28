У Мінсоцполітики заявили про збільшення доходів населення

Фото: Віталій Музиченко (kmu.gov.ua)

У міністерстві вважають, що потреба українців в отриманні субсидій буде зменшуватися

Доходи українців достатньо активно зростають. Про це заявив генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Економічній правді".

Так, у міністерстві заявили, що динаміка зростання доходів вища за динаміку зростання виплат на оплату комунальних послуг.

"Якщо ми порівняємо динаміку зростання доходів з динамікою зростання витрат на оплату комунальних послуг, то доходи населення в середньому зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг. Тобто, потреба громадян в отриманні субсидій буде зменшуватися… Cьогодні ми спостерігаємо достатньо активну динаміку збільшення доходів населення", - підкреслив Музиченко.

Він також озвучив три основні фактори, які відіграють роль при реалізації права громадян на субсидії.

"Тарифи - не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки. Другий фактор - це перегляд правил надання житлових субсидій з травня 2018 року. Третій фактор - це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три фактори зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді", - пояснив Музиченко.

За його словами, щотижня близько 120-150 тисяч домогосподарств звертаються за оформленням субсидії. Представник Мінспоцполітики підкреслив, що чисельність одержувачів субсидій зменшується у тому числі завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що в Україні монетизація субсидій охопить усіх одержувачів в жовтні 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року. До цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв, що в Україні в наступному році 100% субсидій будуть монетизовані.