В Кабмине обещают монетизировать все субсидии в 2019

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

С 1 января начнутся очередные этапы монетизации субсидий

В Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2019 проведут три этапа монетизации. В конечном итоге в течение года будут монетизированы все субсидии.

"С 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с лицевыми счетами, с зачислением на эти счета специальных средств для получения социальной поддержки в виде субсидий украинскими гражданами...В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы", - заверил Гройсман.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отметил, что монетизация, которая планируется к внедрению с 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии.

Также ранее сообщалось, что Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через "Ощадбанк". Средства будут перечислять на счет в банке с последующим их переводом на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг.