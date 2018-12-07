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В Кабмине обещают монетизировать все субсидии в 2019

Новости » Политика    07.12.2018 - 11:03
В Кабмине обещают монетизировать все субсидии в 2019
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

С 1 января начнутся очередные этапы монетизации субсидий

В Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2019 проведут три этапа монетизации. В конечном итоге в течение года будут монетизированы все субсидии.

"С 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с лицевыми счетами, с зачислением на эти счета специальных средств для получения социальной поддержки в виде субсидий украинскими гражданами...В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы", - заверил Гройсман.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отметил, что монетизация, которая планируется к внедрению с 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии.

Также ранее сообщалось, что Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через "Ощадбанк". Средства будут перечислять на счет в банке с последующим их переводом на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг.

 

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