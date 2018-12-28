В Минсоцполитики заявили об увеличении доходов населения

Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)

В министерстве считают, что потребность украинцев в получении субсидий будет уменьшаться

Доходы украинцев достаточно активно растут. Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Экономической правде".

Так, в министерстве заявили, что динамика роста доходов выше динамики роста выплат на оплату коммунальных услуг.

"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться... Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику увеличения доходов населения", - подчеркнул Музыченко.

Он также озвучил три основных фактора, которые играют роль при реализации права граждан на субсидии.

"Тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Второй фактор - это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор - это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три факторы сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - пояснил Музыченко.

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии. Представитель Минспоцполитикы подчеркнул, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что в Украине монетизация субсидий охватит всех получателей в октябре 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года. До этого премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что в Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы.