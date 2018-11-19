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У Мінсоцполітики роз'яснили механізм монетизації субсидій

Новини » Фінанси    19.11.2018 - 16:47
У Мінсоцполітики роз'яснили механізм монетизації субсидій

Монетизація відбуватиметься у три етапи

Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначили в міністерстві, вже з січня 2018 року вся сума допомоги для нових одержувачів субсидії надходитиме безпосередньо на банківський рахунок субсидіанта у державному банку. Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

"Якщо сім’я заощаджувала, за результатами опалювального сезону залишок коштів на рахунку вона зможе використати на свій розсуд. Сума зекономлених грошей залежить виключно від родини. Найбільшою вона може бути у енергоефективних, тих, хто має добре утеплений будинок, лічильники та енергоощадний котел", - наголосили в прес-службі.

Мінсоцполітики планує монетизацію у три етапи.

З 1 січня 2019 року "живі кошти" на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.

Нагадаємо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

Відзначимо, що раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення, як нараховуватимуться субсидії після подорожчання газу.

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