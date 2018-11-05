У Мінсоцполітики пояснили механізм субсидій після подорожчання газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці, які отримують субсидію, платитимуть стільки ж, як і в минулому році

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення, як нараховуватимуться субсидії після подорожчання газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Яка зазначили у Мінсоцполітики, субсидія залежить від двох факторів - від розміру тарифу та від доходів громадян.

"Якщо доходи громадян не змінюються, а тариф зростає, то сума коштів, яку людина сплачує за опалення, не змінюється, а зростання тарифу компенсується збільшенням субсидії. Тобто сума, яку сплачує держава за людину, зростає у мірі зростання тарифів, а для людини залишається без змін", - наголошується в повідомленні.

www.msp.gov.ua

Відтак, отримувачі субсидій не відчують коливань ціни на газ, оскільки їхня частка оплати залишиться незмінною, зазначили у міністерстві.

www.msp.gov.ua

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 грн за куб. метр.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.