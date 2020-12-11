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Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка

Берн, П'ятниця 11 грудня 2020 21:19
Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Уряд Швейцарії розширило санкційний список проти Білорусі. Під санкції потрапили 15 білорусів, включаючи невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє прес-служба уряду Швейцарії.

У розширений список були включені Олександр Лукашенко, його син Віктор, а також члени національної Ради безпеки.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

В уряді заявили, що всі, хто був включений у санкційний список "несуть відповідальність за акти насильства і довільні арешти, здійснювалися після президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня.

Крім того, уряд Швейцарії відобразила в своїй постанові ембарго на постачання в Білорусь військових матеріалів, які можуть бути використані для репресій".

Нагадаємо, в середині жовтня уряд Швейцарії ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.

Крім того, раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

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