У Білорусі на акціях протесту затримали більше 100 осіб, - правозахисники

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

У Білорусі на недільних акціях протесту затримали більше 100 осіб. Більшість з них затримані в Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За даними правозахисників, в країні затримали 111 осіб. Деяких з них відпустили без складання протоколу.

З цієї кількості 109 були затримані в Мінську, ще троє - в Смолевичах (всіх трьох відпустили), ще один - в Боровлянах.

У п'ятницю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі і Молдові. Найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі.

Також уряд Швейцарії розширив санкційний список проти Білорусі. Під санкції потрапили 15 білорусів, включаючи невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.