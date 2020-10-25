У Мінську почалися затримання на мітингах

Фото: момент затримання (t.me/bajby)

У неділю, 25 жовтня, в Мінську на акціях протесту опозиції почалися затримання. Силовики затримали двох фотокореспондентів.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів у Telegram-каналі.

Асоціація опублікувала фотографію, підпис повідомляє, що на ній зображено момент затримання. На фото видно, як люди у балаклаві заводять двох чоловіків у мікроавтобус без спеціальної символіки.

"Затримано фотографів Дмитра Дмитрієва (Новий час) і Святослава Зіркого (КП)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, видання Tut.by повідомляє, що невідомі в шоломах і балаклавах перекривають центральний проспект Незалежності.

Білоруська служба "Радіо Свобода" відзначає також, що людей затримують в Ліді, також проходять одиничні затримання в Гродно.

РБК-Україна писало, що 25 жовтня в різних частинах Мінська помічена військова техніка та мікроавтобуси з силовиками. Також в місті спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила, що сьогодні закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила Олександру Лукашенко.