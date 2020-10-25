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В Минске начались задержания на митингах

Минск , Воскресенье 25 октября 2020 15:00
В Минске начались задержания на митингах
Фото: момент задержания (t.me/bajby)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 25 октября, в Минске на акциях протеста оппозиции начались задержания. Силовики задержали двоих фотокорреспондентов.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале.

Ассоциация опубликовала фотографию, подпись сообщает, что на ней изображен момент задержания. На фото видно, как люди в балаклавах заводят двух мужчин в микроавтобус без специальной символики.

"Задержаны фотографы Дмитрий Дмитриев (Новый час) и Святослав Зоркий (КП)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, издание Tut.by сообщает, что неизвестные в шлемах и балаклавах перекрывают центральный проспект Независимости.

Белорусская служба "Радио Свобода" отмечает также, что людей задерживают в Лиде, также проходят одиночные задержания в Гродно.

РБК-Украина писало, что 25 октября в разных частях Минска замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что сегодня заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила Александру Лукашенко.

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